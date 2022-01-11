«البيت المحمدي» يستأنف مجالسه بشرح كتابي «شذا العرف ومنهاج الطالبين»

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الثلاثاء، استئناف مجالسها العلمية، بشرح كتابي (شذا العرف في فن الصرف) للحملاوي، مع فضيلة الشيخ جعفر عبد الله، وشرح كتاب "منهاج الطالبين وعمدة المفتين" في الفقه الشافعي للشيخ عبدالعزيز الشهاوي، وذلك عقب صلاة العشاء بالبيت المحمدي.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى عبر صفحتها الرسمية، إنه يسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تتخذ المؤسسة كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن عدد المشاركين فى الفعاليات التى تنظمها المؤسسة يصل لـ500 مشارك أو يزيد.

فى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم الصوفي عضو مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، إن المؤسسة تسعى للوصول إلى العالمية والخروج من معترك المحلية، وذلك باستضافة العديد من العلماء والشيوخ والباحثين من عدة دولة عربية وأجنبية، وهذا بسبب انتشار فكر المؤسسة خارج مصر، حيث أصبحت من المؤسسات الدينية الصوفية ذات الشهرة الكبيرة.



وتابع "الصوفى" فى تصريحات له: أن قيادات مؤسسة البيت المحمدى تسعى بكل قوة لجعل هذه المؤسسة العلمية من أفضل المؤسسات المتخصصة فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى داخل وخارج مصر، وساعد المؤسسة على الظهور عالمياً الطلاب الأجانب الذين يشاركون بصفة دائمة فى الفعاليات التى تنظم بشكل دائم، حيث يشارك طلاب ماليزيون وإندونيسيون وأفارقة في المجالس العلمية التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدى الأمر الذي جعل المؤسسة تصل للعالمية وتصبح من المؤسسات الدينية المعروفة فى العالم.

وأوضح "الصوفى" أن مراحل الدراسة بالمؤسسة أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر.