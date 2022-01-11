العراق تنفي تسجيل إصابات جديدة بأوميكرون وتحذر من خطورة المستجدات الوبائية

نفت العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة بأوميكرون في بغداد ، فيما حذرت من خطورة المستجدات الوبائية والزيادة الواضحة بالإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة سيف البدر إنه عند تسجيل إصابة بالمتحور الجديد، في حال ثبوته من خلال مختبر الصحة العامة المركزي الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص هذا المتحور، سنعلن ذلك بشكل رسمي"، محذرا من "خطورة المستجدات الوبائية والزيادة الواضحة في نسب الحالات الموجبة بالموقف الوبائي". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية

وأكد أن العراق لم تسجل أي إصابات بالمتحور الجديد اوميكرون باستثناء التي أعلنت عنها بشكل رسمي"، مبيناً أن "ما نشر أمس في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور اصابات جديدة بالمتحور اوميكرون في بغداد عار عن الصحة ولم ينشر رسميا .

وشدد على ضرورة "التزام الجميع بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاحات".

وأضاف أن الوزارة لا تقلل من خطورة هذا المتحور"، داعيا الجميع إلى الالتزام بالمصادر الرسمية للمعلومة.

أشار أن إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، رصد ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الإثنين.

وبحسب هذا الإحصاء، فإن هذا الرقم هو أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

كان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين، لأن العديد من الولايات الأمريكية لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.