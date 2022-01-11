مع احتفاظهم بالمصرية.. السماح لـ43 مواطنًا الحصول على جنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقمي 2321 و2380 لسنة 2021، بالسماح لـ 43 شخص باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أُذن له ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.