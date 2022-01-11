الأمر أسهل مما تعتقد.. أسباب تجعلك نباتيًا في 2022

مع انتشار الأمراض الفيروسية خلال الفترة الماضية اتجه الكثيرين لاتباع النظام الغذائي النباتي، لرفع مناعة الجسم في 2022، ويعتبر النظام الغذائي النباتي من أشهر الأنظمة الحديثة لما له من فوائد صحية كثيرة.

ووفقا لموقع “downtoearth” نستعرض أبرز الفوائد التي تُشجع على اتباع النظام الغذائي النباتي 2022.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض القلب

تميل الأنظمة الغذائية النباتية أن تكون منخفضة بشكل طبيعي في الدهون المشبعة والكوليسترول ولديها كمية أكبر من المغذيات النباتية مقارنة بمعظم الأنظمة الغذائية القائمة على اللحوم، وثبت أن النباتيين لديهم مخاطر أقل بنسبة 24٪ للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغير النباتيين، و علاوة على ذلك، وجد الطبيب المشهور عالميًا الدكتور دين أورنيش أن المرضى الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قليل الدسم قد تجنبوا مرض القلب التاجي.

الوقاية من السرطان

يرتبط تناول نظام غذائي يحتوي على الفواكه والخضروات بشكل منتظم بتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وهناك أدلة على أن النباتيين يميلون إلى انخفاض معدل الإصابة بالسرطان بشكل عام مقارنة بعامة السكان، و"يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة باستمرار بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

انقاص الوزن الزائد

في المتوسط، يميل النباتيون إلى أن يكون لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من آكلي اللحوم أكثر من ثلثي (68.8٪) عامة الناس يعانون من السمنة المفرطة وجدت نباتي دراسة أكسفورد أن مستويات مؤشر كتلة الجسم أقل في النباتيين من جميع الفئات العمرية ولكل من الرجال والنساء.

العيش لفترة أطول

وجدت دراسة أكسفورد لمدة 12 عامًا ونشرت في المجلة الطبية البريطانية أن النباتيين يعيشون أكثر من آكلي اللحوم بست سنوات، وتعد النظم الغذائية النباتية بشكل عام غنية بالألياف والمغذيات النباتية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي بدورها تقوي جهاز المناعة وتبطئ عملية الشيخوخة.

تجنب الملوثات الغذائية السامة

يمكن أن تحتوي الأطعمة التي تحتوي على اللحم على ملوثات مثل الهرمونات ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية، نظرًا لأن جميع هذه السموم قابلة للذوبان في الدهون، فإنها تتركز في اللحم الدهني للحيوانات، ناهيك عن الفيروسات والبكتيريا والطفيليات مثل السالمونيلا و التريكينيلا والديدان الأخرى والطفيليات.