أنفلونزا البط.. سلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور تهدد بريطانيا

حالة من القلق تجتاح الدولة البريطانية، بعدما كشف آلان جوسلينج ، 79 عامًا والملقب بـ"المريض صفر" لأنفلونزا الطيور، عن سلالة جديدة من أنفلونزا البط جاءت من "البط".

آلان جوسلينج، هو أول المصابين بأنفلونزا الطيور في بريطانيا بعد تجدد الفيروس من جديد، حيث عزل لمدة ثلاثة أسابيع، فبعد إجراء التحاليل والاختبارات، اكتشف الباحثون، أن سلالة جديدة جاءت من البط، السبب في إصابته، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف الجد أنه تلقى مكالمة هاتفية من قبل المختبر يبلغه أن نتيجة اختباره الأخير جاءت سلبية، بعدما كانت إيجابية على مدار الأيام الماضية، حيث أكتشف الخبراء أن السبب في إصابته طفرة جديدة صدرت من البط الذي كان بمزرعته.

وعلى الفور تم إعدام أكثر من 160 بطة من مزرعة "جوسلينج" - بما في ذلك 20 بط التي كانت تعيش داخل منزله - بعد أن ثبتت إصابته في 22 ديسمبر الماضي.

الجد البريطاني جوسلينج.. أول حالة تصاب بأنفلونزا البط

جوسلينج

ويعتبر جوسلينج هو أول حالة بشرية على الإطلاق تصاب بفيروس H5N1 - وهي حالة قاتلة لما يصل إلى نصف الأشخاص المصابين به.

وعلى الرغم من قتل الملايين من الدواجن في جميع أنحاء العالم، فإن انتقال H5N1 من الحيوانات إلى الإنسان نادر للغاية، فكان هناك أقل من 1000 حالة على مستوى العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر التسعينيات.

ويعد تفشي فيروس أنفلونزا الطيور الحالي أكبر أزمة تم تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا مؤخرًا، حيث تم إعدام مليوني دجاجة كجزء من جهود السيطرة على الفيروس.

وأشار الباحثون، أن الفيروس يقتل ما يصل إلى 50٪ من البشر المصابين، لكن انتقاله نادر من شخص لأخر، على عكس فيروس كورونا ومتحوراته التي سرعان ما تنتشر من شخص لأخر.