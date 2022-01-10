محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة فى النيل

تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت فى اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الإنقاذ النهرى كلا من مدير الإدارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وتبذل قوات الإنقاذ النهرى جهودها لاستخراج المواطنين، حيث تم استخراج 14 مواطنا ناجيا حتى الآن بحالة جيدة وجار استكمال أعمال المسح.