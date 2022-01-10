ماذا قالت الصحف العالمية عن افتتاح منتدى شباب العالم؟

حظيت انطلاقة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، باهتمام إعلامي عالمي، بدءًا من متابعة الاستعدادات، والتجهيزات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، ومتابعة حفل الافتتاح، مرورًا بالأنشطة والفعاليات التي ستشهدها أروقة المنتدى.

وتناول الإعلام العربي المشاركة الدولية الواسعة في المنتدى من جانب رؤساء دول ووفود وزارية، لاسيما الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء اللبناني، وولي عهد الأردن.

ونوهت وسائل الإعلام الدولية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي تستمر فعالياته حتى 13 يناير الجاري، وسط حضور دولي كبير من جانب العديد من رؤساء الدول والمسئولين، ومشاركة آلاف الشباب من جميع قارات العالم، حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "معًا من جديد"، وفي ظل إجراءات وقائية واحترازية غير مسبوقة.

كما أبرز الإعلام العالمي قائمة المتحدثين خلال فعاليات المنتدى، والتي تضم مجموعة من أبرز القادة حول العالم في مجالات الريادة والإدارة والصحة والمناخ من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا.

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، الذي أكد أن المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضًا الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات، مشيرًا إلى خروج المنتدى بتوصيات وسياسات تعكس طموحات الشباب وتكون قابلة للتنفيذ.

فيما أشار الإعلام الأوروبي بالمنتدى إلى مشاركة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على رأس وفد وزاري واستشاري، وكذلك التنويه إلى أن الهدف من المنتدى المتمثل في دعوة الشباب للانخراط في مناقشة المسائل المتعلقة بقيم السلام والازدهار والتنسيق المشترك باستخدام كافة وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الإعلام الأسيوي استخدام مصر الروبوتات للكشف عن فيروس "كورونا" والوقاية منه خلال فعاليات المنتدى، وهذه تقنيات غير مسبوقة لاكتشاف ومنع "كوفيد-19" ومتحور "أوميكرون".

ففي الإعلام العربي، ذكر موقع صحيفة "النهار" اللبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وصل إلى مصر للمشاركة في منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوف يلقى "ميقاتي" كلمة في المناسبة ويجرى عددًا من اللقاءات.

وأشار موقع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إلى أن "ميقاتي" سيترأس وفدًا وزاريًا واستشاريًا، ومن المقرر أن يعقد على هامشه المنتدى لقاءات مع عدد من المسئولين العرب والأمميين استكمالاً للقاءات كان عقدها على هامش قمة جلاسكو، وذلك للبحث في إمكان مساعدة لبنان على تجاوز مجموعة الأزمات التي تعصف به، وكذلك البحث في بعض الأفكار المطروحة لهذه الغاية.

وأوضح موقع قناة "المملكة" الأردنية أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بحضور عددٍ من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

ونقلت القناة عن أمجد العضايلة، السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أن مشاركة ولي العهد للمرة الثالثة "تؤكد حرصه على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضور هذه الفعالية الشبابية الدولية، التي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني"، مشيرًا إلى أن ولي العهد يرافقه وفد رسمي أردني.

وأوضحت قناة "الغد" أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، توجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبوالغيط قوله إن المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضًا الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات، مضيفًا أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المجتمعات شبابًا على مستوى العالم، وأنها في حاجة لمزيد من المبادرات التي تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ورؤيتهم لبلادهم، باعتبارهم يمثلون الكتلة الأكبر في أغلب المجتمعات العربية.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بعد توقفه لمدة عامين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من المنتدى، الذي سبق تنظيمه 3 مرات سابقة أعوام (2017، و2018، و2019)، يتمثل في جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يضم مجموعة من أبرز القادة حول العالم في مجالات الريادة والإدارة والصحة والمناخ من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا ضمن قائمة المتحدثين، حيث يشارك الوزير البريطاني ألوك شارما، رئيس قمة المناخ "كوب 26" في المنتدى، وذلك قبل عام من استلام مصر رئاسة قمة "كوب 27"، والتي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ، كما يشارك جون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ونوهت الصحيفة باستحدث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أي حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض (كوفيد-19)، مع إجراء فحص دوري كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تطبق بمنتهى الحرص.

وذكر موقع "رؤيا الإخباري" الأردني أن المنتدى يهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات تعكس طموحات الشباب وتكون قابلة للتنفيذ، حيث يلتقي الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء هذا العام لتبادل الرؤى والأفكار حول محاور متنوعة تتعلق بالتحديات البيئية والمناخية، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب، ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة، والحوكمة، وريادة الأعمال، وقضايا اللاجئين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل، والفن والسينما.

وفي الإعلام الأوروبي، ذكرت صحيفة "L’Orient Le Jour" الفرنسية أن مشاركة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في منتدى شباب العالم تتضمن إلقاء كلمة له، بحسب معلومات من المكتب الصحفي لرئاسة المجلس، الذي لم يحدد موعد عودة رئيس الوزراء إلى بيروت.

ونقل موقع "UA Today" الأوكراني عن موقع وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية أن منتدى شباب العالم - الذي بدأ نسخته الأولى في عام 2017- يهدف لدعوة الشباب في الفئة العمرية من 18-30 عامًا للانخراط في مناقشة المسائل المتعلقة بقيم السلام والازدهار والتنسيق المشترك باستخدام كافة وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات بين الشباب، مشيرًا إلى المشاركة الواسعة في المنتدى من جانب رؤساء دول وحكومات وزعماء الحركات الشبابية العالمية، وأبرز الشخصيات العالمية من مختلف أنحاء العالم.

وركز الإعلام الأسيوي، على استخدام التقنية الحديثة للكشف عن "كوفيد-19"، حيث أورد موقع "vov" الإخباري الفيتنامي تقريرًا تحت عنوان "مصر تستخدم الروبوتات للكشف عن Covid-19 والوقاية منه"، جاء فيه أن مصر ستستخدم الروبوتات للكشف عن "كوفيد-19" والوقاية منه في منتدى شباب العالم الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في 10 يناير، وهذه تقنيات غير مسبوقة لاكتشاف ومنع فيروس "كورونا" ومتغير "أوميكرون"، ستقوم الروبوتات المتقدمة بتطهير القاعات، وقياس درجات حرارة المشاركين، وتوفير معلومات حول قاعات وجلسات الأحداث، وتوفير الطعام والمشروبات للمشاركين.

وستقوم أيضًا الأبواب المؤدية إلى القاعة والمركبات الموجودة في المنتدى بتطهير نفسها، وتطبق مصر هذه التقنيات المتقدمة للوقاية من الأوبئة وتتمنى لمنتدى الشباب العالمي الرابع النجاح.

وأضاف الموقع أن من بين القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في منتدى هذا العام، تغير المناخ وستشمل أجندة المنتدى مناقشات حول قضايا أخرى مثل مستقبل الطاقة، والأمن المائي المستدام، والسلام والأمن العالميين، وإعادة الإعمار الإقليمي في فترة ما بعد الصراع، بالإضافة إلى بناء الأمن العالمي والسلامة للنساء.