تداول 26 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط في 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط، خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28975 طن تشمل: «9920 طن فوسفات و7303 طن ملح و7062 طن أسمنت و900 طن نترات و3790 طن رمل».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61947 طن تشمل: «18100 طن ذرة و7500 طن خردة و1727 طن خشب زان و4446 طن أبلاكاش و2750 طن زيت و3778 طن سكر و11625 طن فول صويا و12020 طن قمح».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 755 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبصل أخضر وبطاطا وخس وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «سمسم وبصل وأعشاب وبردقوش وبرسيم وفول سوداني وكتان وكراوية وليمون وقرع عسل وقطن»، و فواكه «فراولة ويوسفي وبرتقال»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر والأردن وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وإنجلترا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا والهند وسريلانكا ومالطا».

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135074 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125875 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2449 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط و شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4875 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2449 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4875 شاحنة.