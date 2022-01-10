العريبي: الاتفاق على وضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية

قال عضو لجنة خارطة الطريق الليبية عيسى العريبي، اليوم الإثنين، إن اللجنة طالبت مفوضية الانتخابات بوضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور.

وأضاف عضو لجنة خارطة الطريق، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تبحث مع المفوضية ومجلس النواب عن علاج للمشكلات التي تواجه الدستور، والتي أربكت المشهد، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة الدستور مع مجلس الدولة الاستشاري استكمالًا لخارطة الطريق، للخروج بحلول تنهي الأزمة الحالية، متطلعين لإنجاح الانتخابات.

والتقى في وقت سابق، رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للتباحث حول الاستحقاقات الانتخابات.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اللقاء ياتي ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التي تجريها لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم صباح اليوم لقاء بين رئيس وأعضاء اللجنة بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، وبحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، حيث ناقش اللقاء عددًا من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات في أي عملية انتخابية.

وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت أمس الأحد، إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت أمس الأحد، إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، التقى في وقت سابق، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس بلجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.