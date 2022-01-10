«الزراعة» تضع خطة للحد من الفاقد فى الخضر والفاكهة

أكد الدكتور عزت مهدي علي، رئيس قسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، ارتفاع نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة لـ50%، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة ذلك في المحاصيل.

وقال «مهدي» في تصريحات لـ«الدستور» إن معدلات الفقد في المحاصيل البستانية بلغت في الخضر والفاكهة من 45 لـ55% من الإنتاج السنوي ونسبة الفاقد من الكميات من محصول العنب في مصر تقدر بـ45% وتزيد النسبة لـ50% بمحصول الطماطم ونسبة الفاقد وتمثل 23% من محصول البرتقال وترتفع لـ30% في حالة البرتقال اليوسفي و22% في الليمون و30% للموز و25% للمانجو والمشمش.

وأضاف «مهدي» أن الفقد في محصول البطاطس بلغ 33% و23% % في الفلفل الأحمر و24٪ في البسلة الخضراء و23٪ في التفاح و14% في البلح و15%.

وقال إن الفاقد الكمي يكون بسبب التلف والفساد أو التبريد، أما الفقد الطبيعي لمحاصيل الخضر والفاكهة نتيجة التهام الطيور والحشرات والقوارض لجزء من المحصول، وكذلك المحتوى المائي للثمار ونتيجة ارتفاع في درجات والجودة النوعية للمحصول وهناك فقد بسبب التدهور الذي يحدث في مواصفات المحاصيل المنتجات مقارنة المواصفات القياسية.

وأكد أن تقليل الفاقد نسبة الفاقد في الحاصلات البستانية من خلال الأصناف المناسبة من منطقة الزراعية مناسبة، واختيار أصناف المحاصيل ومقاومة الأمراض والإجهاد واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وممارسات الحصاد الجيد وممارسات التخزين التجهيز جديدة وتجنب الفاقد الغذائي وإجراء عمليه الفرز والتدريج المناسب بعد الحصاد.