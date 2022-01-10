نيافة الأنبا بولس يستقبل سفير مصر بكندا للتهنئة بالعيد

استقبل نيافة الأنبا بولس، أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، حيث هنأ نيافته والأقباط بعيد الميلاد المجيد ناقلًا تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في كندا.

وتناقش نيافته والسفير، خلال الزيارة، عن التقدم الذي تشهده مصر من مشاريع كبرى وجهود لربط الجالية المصرية في كندا ببلدها الأم.

‏كان نيافة الأنبا بولس قد صلى قداس عيد الميلاد، مساء الخميس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وأفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الراهن، نشر حصاد فعاليات عام 2021م، عبر المركز الإعلامي وصفحات الكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها توثيق لأحداث سيامة أساقفة وكهنة وجدد خلال العام الماضي برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

في سياق متصل، احتفلت الكنائس الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، ليلة يوم 7 يناير الجاري، بالإيبارشيات المختلفة.

وترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة، والأقباط من مختلف الإيبارشيات بأعداد محدودة، وبحجز مسبق بالتنسيق مع كهنة الكنائس والخدام بها.

احتفلت الكنائس المسيحية الغربية، بعيد الميلاد المجيد والتي تتبع التقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية، وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد.

الجدير بالذكر أن عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.