رئيس صرف صحى الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير محطة «11 شرق»

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال تطوير محطة 11 شرق ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي لتطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأكد «نافع» أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهاز التنفيذي وشركة صرف صحي الإسكندرية لإتمام المشروعات الجارية على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الجميع يعمل على قدمٍ وساق من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الحالية وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات.

وقدم رئيس شركة الصرف الصحي، الشكر للعاملين بمشروع محطة 11 شرق وجميع المشروعات الجاري تنفيذها من أجل خدمة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يعمل على 12 مشروعا من المشروعات الكبرى بعدد من مناطق المحافظة كمنطقة أبو تلات والفلكي والعامرية ومرغم ومنطقة الجزام وأبيس الأولي ومنطقة أبو بسيسة.

وفي وقتٍ سابق، أكد «نافع» استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات، خلال حالة الطقس المستقرة، لافتًا إلى أنه يتواجد على الاقل ٣ سيارات متمركزة بكل منطقة وكذلك ١٠ سيارات بالطوارئ و٣ بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة على مدار ٢٤ ساعة يوميًا للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار إلى استمرار أعمال المشروعات العاجلة للانتهاء منها في أسرع وقت للعمل على حل مشاكل تجمعات المياه في بعض المناطق.