مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الدقى

تَفَقَدَ أشرف سلُّومة مُدير مُديريَّة التربية والتعليم بالجيزة مَدارسَ الشهيد عامر عبد المقصود والمدينة الجامعية والشهيد هشام بركات والأورمان الرسمية لغات التابعين لإدارة الدقى التعليمية.

كان في استقبالِهِ عاطف ابراهيم مُديرُ عام إدارة الدقى التعليمية وعزة هريدى وكيل الإدارة.

وأدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائي مادتي الرياضيات والتربية الدينية للترمِ الأوَّل، واطمئَن على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات، والتزامَ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَدَ أعمالَ الكنترولات بالمدارس وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غرفة للعمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل اي مشاكل قد تواجه اللجان والطلاب.

وشدَّدَ مدير المديرية، على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على السادةِ مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

يستكمل طلبة وطالبات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، بمحافظة الجيزة، امتحانات نصف العام الدراسي للعام الحالي 2021/20222.

وأدى الطلاب امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية، وسط اجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، على مستوي المحافظة، في وسط باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عقد الامتحانات وقبل دخول الطلاب وأثناء خروجهم.

وجاء أهم تلك التعليمات هي قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، وتنظيم عملية الدخول والخروج من اللجان، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، ومنع التجمعات، وتعقيم وتطهير اللجان، وذلك من أجل حماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن طلاب الصفين الخامس والسادس يؤدون غدا الثلاثاء 11 يناير 2022 امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.

مدير تعليم الجيزة