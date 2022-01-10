«السكة الحديد»: تأخيرات القطارات تصل إلى 100 دقيقة

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات قطارات الوجه القبلي اليوم تصل إلي ما يقرب من 100 دقيقة، وذلك بخطوط الوجه القبلي ومنها خط "أسوان – القاهرة"، كما يبلغ تأخيرات خط "أسيوط – سوهاج" ما يقرب من 70 دقيقة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن معدل تأخيرات خطوط الوجه البحري وصلت إلي ما يقرب من 80 دقيقة وذلك بخطوط "القاهرة – بورسعيد"، كما وصلت تأخيرات خط "المنصورة – طنطا" إلي ما يقرب من 70 دقيقة.

وتابعت المصادر، أن معدل تأخيرات القطارات، سوف يقل خلال الأيام المقبلة وذلك بسبب قيام رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مصطفي أبو المكارم، بالتشديد على الالتزام بجداول التشغيل وخروج القطارات في مواعيدها.

وأشارت المصادر، إلي أن الهيئة تسعي جاهدة لضبط مواعيد القطارات وذلك لعدم إزعاج المواطنين خاصة فظ ظل اعتماد عدد ضخم من الركاب يوميا على استقلال مرفق السكة الحديد خاصة انه المرفق الأكثر امانا بين كافة المرافق الآخري والأقل سعرا.

الجدير بالذكر أن مرفق السكك الحديدية، شهد خلال الأيام الماضية تأخر القطارات بصورة كبيرة وذلك بسبب هطول الأمطار الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الإشارات مما نتج عنه تأخر القطارات.

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج منفلوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة ألستوم الايطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.