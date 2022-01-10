انطلاق جلسة المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة في جنيف

انطلقت في جنيف صباح اليوم الإثنين، المحادثات الموسعة الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربي، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

وبحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية، يترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

وتأتي هذه المحادثات التي انطلقت قبل قليل، قبيل اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل المقرر بعد غد الأربعاء.

كما تأتي المحادثات غداة لقاء تمهيدي عقده الجانبان مساء امس وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بـ"المذهل والصعب والعملي".

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين بحسب ما نقلت وكالات: "كان مذهلا. المحادثة كانت صعبة، لا يمكن أن تكون سهلة. وجرت بشكل عملي عموما. أعتقد أننا لن نهدر الوقت غدا... لا أفقد أبدا التفاؤل وأنطلق دائما منه".

بالتزامن أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما تحقيق تقدم بشأن قضايا أمنية تهم كلا الطرفين.

وقال بلينكن، خلال حديث مع قناة "CNN" : "نعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم في حل مباعث قلق لكلا الطرفين، الأمر الذي سيخفض حدة التوتر وسيسهم في تحسين الظروف الأمنية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أي تقدم ننوي تحقيقه ممكن على أساس متبادل. في حال اتخاذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات باتجاه الاستجابة لمباعث قلق روسيا، فسيكون على روسيا القيام بنفس الشيء".

وأشار بلينكن مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع تحقيق أي انفراجة في الأسبوع المقبل خلال المفاوضات الأمنية مع روسيا.

يشار إلى أن روسيا نشرت يوم 17 ديسمبر الماضي مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.