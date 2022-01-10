«بحوث الثقافة العلمية» تتبنى مبادرة تشجيع وتطوير الإعلام العلمي أكاديميًا

عُقدت الندوة الإفتراضية بعنوان “دور الإعلام العلمي فى الثقافة والمعرفة”، والتي نظمها مجلس بحوث الثقافة العلمية والمعرفة وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمد لبيب سالم، مقرر المجلس.

وافتتح الندوة الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا أعضاء المجلس ولفيف من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والكُتاب والمثقفين المصريين والعلماء وطلاب الجامعات.

وتحدث في الندوة الدكتور شريف قنديل والدكتورة دينا فاروق أبو زيد، أعضاء مجلس الثقافة والمعرفة، والأستاذ أشرف أمين، رئيس قسم الإعلام العلمي بجريدة الأهرام، وهدفت الندوة إلى ترسيخ مفهوم الإعلام العلمي وخصائصه وأهدافه وأشكاله المختلفة، كما أنها ألقت الضوء على أهمية دوره في نشر الثقافة العلمية والمعرفة في المجتمع المصري والوطن العربي من خلال تبسيط العلوم، ونشر المنهج العلمي في التفكير حتى تكون المعلومة العلمية لدى المواطن موثقة، مما يؤدى إلى التطور العلمي والنهوض بالوطن.

وانتهت الندوة بمجموعة من التوصيات المهمة التي تمهد الطريق لوضع خارطة طريق وطنية لتمكين وتطوير هذا التخصص الأكاديمي المهني بين الإعلاميين من أجل مستقبل ثقافي معرفي سوف تتبنى أكاديمية البحث العلمى مبادرة تشجيع وتطوير الإعلام العلمى أكاديمياً وعلمياً من خلال مخاطبة الجهات المعنية بالإعلام فى مصر مثل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين لمخاطبة المؤسسات الإعلامية، التابعة لهم لتحديد مساحات وفترات زمنية متخصصة فى الإعلام العلمي بشكل يومى، مخاطبة أقسام وكليات الإعلام في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتخصيص مقرر تحت مسمى الإعلام العلمي بالإضافة إلى دبلومات وبرامج دراسية للإعلام العلمى، بالإضافة إلي عقد دورات حول الإعلام العلمي، وتنظيم مسابقات للإعلام العلمي للإعلاميين المحترفين، وتنظيم مسابقات للإعلام العلمي لمشاريع تخرج طلاب الإعلام، وتسهيل وصول الإعلامى للعلماء ونتائج البحوث العلمية، كما ستوفر تغطية إعلامية أكبر لعرض ومناقشة نتائج الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة، وصناعة العالم النجم، وتوفير منسق للإعلام العلمى فى الجامعات والمدارس، وتوفير مراجع علمية فى المؤسسات الإعلامية.