إنجي علاء زوجة يوسف الشريف تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص به الموضوع من قبل وزارة الصحة المصرية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من تلك الأزمة بسلام.

وكتبت «إنچي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إيجابي كورونا.. يا ريت أي حد أتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء🤲 الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير».

منشور انچي علاء

وأضافت «اإني»: «خلوا بالكم ال rapid test في الأول طلع سلبي والـpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشف كل مريض».

وبمجرد أن أعلنت إنجى، إصابتها من خلال المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعيين لها بالشفاء العاجل، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

وكانت قد احتفلت إنجي، مؤخرا بقدوم العام الجديد 2022، برفقة زوجها النجم يوسف الشريف وأبناءها ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي فيس بوك.

يذكر أن إنجي علاء، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "كوفيد 25" والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، وهو بطولة زوجها النجم يوسف الشريف؛ وشهد العمل أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة، حيث كان يعمل طبيب وتمت إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض، ومن ثم بدأ فى عمل فيديوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من هذا الفيروس.