انهيار محمد شردى على الهواء عقب وفاة وائل الإبراشى

انهار الإعلامي محمد مصطفى شردى من البكاء عندما نقلت له الإعلامية لبنى عسل خبر وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشي.

وأضاف محمد مصطفى شردى، خلال لقائه برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل المُذاع عبر فضائية" الحياة" مساء الأحد من شرم الشيخ: "الله يرحمه أعرفه من 35 سنة، مش هنساه أبداً، وإحنا كإعلاميين مطالبين بالاحتراف، بس مش هقدر أنى معبرش عن إلا جوايا وأمنع دموعى قدام الكاميرا، صديق من أصدقاء العمر، افتقدنا اعلامى محترم وقلم من أحلى أقلام روز اليوسف، بدأ واستمر وتطور مع الإعلام المصرى، الكورونا جالته فى صدره بإصابة بالغة للغاية".