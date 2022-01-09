الإعدام لعامل قتل طفلًا وألقى جثته في ترعة بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا على مبيض محارة من مدينة نبروه، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، لاتهامه بقتل سائق توك توك «طفل»، بغرض سرقة الدراجة النارية الخاصة بهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر كل من: عبدالحميد الألفي، وأحمد مجر، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 9953 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد حسين عبدالنبي، 24 سنة، مبيض محارة ومقيم ببندر نبروه، لأنه في يوم 13 /6/ 2021، قتل المجني عليه "محمود حامد مصطفى حامد، 13عاما، من قرية كفر الجنينة دائرة مركز نبروه، بعد أن عقد المتهم النية وعقد العزم على قتل قائدي الدراجات النارية من الأطفال، وما إن ظفر به فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي وجسده العتي وقلبه المتشح بالسواد فقصد به إلى المكان القصي المرموق سلفا ليعنقه بيده دافعا إياهما بعزيمة، فأنهي مقدوره من الأنفاس قاصدا إزهاق روحه، محدثا به الإصابات الموجودة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق إلى أن فاضت روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.