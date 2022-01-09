الإعدام لعامل قتل طفلًا وألقى جثته في ترعة بالدقهلية ‏

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا ‏على مبيض محارة من مدينة نبروه، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في قرار ‏إعدامه، لاتهامه بقتل سائق توك توك «طفل»، بغرض سرقة ‏الدراجة النارية الخاصة بهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار أحمد عبدالعظيم ‏الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر كل من: عبدالحميد الألفي، وأحمد مجر، ‏وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 9953 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة ‏برقم 2485 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏‎ ‎

وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد حسين عبدالنبي، 24 سنة، مبيض محارة ومقيم ببندر نبروه، لأنه في يوم 13 /6/ 2021، قتل المجني عليه "محمود حامد مصطفى حامد، 13عاما، ‏من قرية كفر الجنينة دائرة مركز نبروه، بعد أن عقد المتهم النية وعقد العزم على قتل ‏قائدي الدراجات النارية من الأطفال، وما إن ظفر به فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي وجسده ‏العتي وقلبه المتشح بالسواد فقصد به إلى المكان القصي المرموق سلفا ليعنقه بيده دافعا إياهما ‏بعزيمة، فأنهي مقدوره من الأنفاس قاصدا إزهاق روحه، محدثا به الإصابات الموجودة بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفق إلى أن فاضت روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏