صرف مرتبات الجيش خلال أسبوع.. تفاصيل زيارة النائب الأول لرئيس الحكومة إلى طرابلس

أعلن المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أحمد النمر، اليوم الأحد، وصول النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني إلي مطار معيتيقة في طرابلس، لاستئناف عمله من مكتبه في العاصمة.

وأكد المستشار الإعلامي لـ"القطراني"، أنه من المقرر عقد عددٍ من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أنه كان في استقباله عدد من الوزراء ومدراء المكاتب الحكومية وأعيان القبائل.

وتابع النمي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة خلال الاجتماع منها عدم تفرد شخص معين بالقرارات، ومناقشة حقوق أهالي برقة، والتوزيع العادل للمناصب والثروة، وعدم مركزية القرارات، وافتتاح دواوين جميع الوزارات في المنطقة الشرقية والجنوبية، والتوزيع العادل في الثروة وفي القرار.

وأشار النمر، إلى أنه سيتم مناقشة الأمور الخاصة بصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية والمتأخرة منذ ما يقرب من 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه من المرجح صرفها خلال هذا الأسبوع بعد تدخل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لتسوية هذا الأمر.

هذا، ونفى النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني ما تردد عن سعيه لتشكيل حكومة موازية في إقليم برقة شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي، إن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس «منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى».

هذا، وتوترت العلاقة بين القطراني والدبيبة منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.