الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في طوخ للنطق بالحكم.. 12 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم "موظف بالمعاش، وإمام وخطيب، وصاحب مقلة، ومدرس بمعهد أزهري، وخامس هارب"، لجلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم، في اتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه بطوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، رقم 11375 لسنة 2020 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2921 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمين في 14 يونيو لعام 2020، قتلوا المجني عليه "أيمن م ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه إثر خلاف سابق بينهم، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى، وما أن ظفروا به حتى قيده الأول لشل مقاومته ثم عاجله الثاني بضربة بأداة خشبية "شومة"، على رأسه، ثم ضربه الخامس بأداة أخرى على قدمه، فانعدمت حركته وسقط على ركبته فأجهز عليه الثالث بسلاح أبيض طعنا بعدة مواضع بالجسم استقرت إحداهما بظهره محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليه "عنتر م ع"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه لخلافات سابقة بينهم، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدخل الأهالي وضبطهم بمعرفة الشرطة ومداركته بالعلاج.

وتابع أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ شخصية أو حرفية سلاحًا أبيض (مطواة) كما حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص (عصى وشوم).

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