باحث أمريكي: منتدي شباب العالم رمزا للنجاح في محتواه وأهدافه

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية رئيس مؤسسة النبض الأمريكي، عن منتدى شباب العالم الذي نطلق في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ: إنه لأمر مدهش أن نرى آلاف الشباب من مختلف أنحاء العالم من مختلف الثقافات والجنسيات والخلفيات يتجمعون في مدينة السلام بشرم الشيخ.

وتابع في تصريح لـ«الدستور»: كنت سعيدًا عندما علمت أن منتدي شباب العالم سوف يستأنف نشاطه بعد التوقف الكامل لكل الأنشطة بسبب وباء كورونا.

وأضاف: «هناك العديد من أهداف منتدي شباب العالم حيث يعتبر السلام والازدهار من الأهداف الخاصة بالمنتدى، حيث يسعى المنتدى لتحقيقها بين الشباب في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «تعد مشاركة الأفكار الرائعة وتجارب الحياة أيضًا أهدافًا رائعة لتحقيقها من خلال المؤتمر».

واختتم: «استئناف عقد المؤتمر شجاع مؤكدا أن منتدي شباب العالم رمزا للنجاح في محتواه ولوجستياته وأهدافه» وأضاف: «لقد شاهدت شخصيًا هذا النجاح في الإصدارات السابقة وأهنئ فريق إدارة منتدي شباب العالم في التفوق في ترتيب مثل هذا المؤتمر المتنوع مع العديد من العوامل المختلفة و المتحركة وكذلك أتمنى لهم التوفيق في هذا في الوقت الحالي، خاصة أنهم يواجهون تحديًا كبيرًا مع الوباء ولكني متأكد من أنهم سيحصلون عليه تحت السيطرة. أخيرا أتمنى التوفيق للفريق والمتحدثين والحضور».

يأتي هذا فيما انطلقت ورش العمل الخاصة بمختبرات منتدى شباب العالم «WYF LABS»، والتي تستهدف تطوير بيئة تدعم العقلية الريادية، وربط الشباب بالتمكين وفرص التواصل، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للشركات الناشئة في مرحلة وضع الفكرة، والمساعدة في توسيع نطاق الشركات الناشئة الحالية من خلال استراتيجيات النمو وفرص تطوير الأعمال، وذلك في إطار سعي منتدى شباب العالم إلى تحقيق ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.