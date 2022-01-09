الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة الإنقاذ الدولية: 90% من المراكز الصحية بأفغانستان قد تغلق فى نهاية العام

أفغانستان
أفغانستان

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن ما يصل إلى 90 في المائة من المراكز الصحية في أفغانستان ربما يتم إغلاقها بحلول نهاية هذا العام.

وقالت اللجنة الدولية- في تقارير نقلتها وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الأحد- إن ملايين الأفغان سيُتركون دون خدمات ومرافق صحية، وقد يفقد ملايين آخرون أرواحهم إذا استمر الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من المستقبل الكئيب للشعب الأفغاني، حيث تقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من سكان البلاد سيواجهون مجاعة بحلول نهاية عام 2022.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي للتقدم وإنقاذ القطاع الصحي في أفغانستان من خلال تقديم المساعدات ودعم هذا القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه ستكون هناك حاجة إلى 2.6 مليار دولار لإطعام حوالي 23 مليون أفغاني على شفا المجاعة الآن.

وقال البرنامج إن الفقر في أفغانستان مروع هذه المرة، حيث إن الأشخاص الجدد الذين يتضورون جوعا هم في الغالب مدرسون وعمال بناء تم تسريحهم بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.

كابول أفغانستان الإنقاذ الدولية

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