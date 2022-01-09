إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

أُصيب 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بمحافظة الإسماعيلية، حيث أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نويبع الدولي شرق قناة السويس بمدخل قرية العبور، كما أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى" بالكيلو 76 باتجاه البعالوة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالإسماعيلية.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل مصابي حادث شرق قناة السويس لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقري، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي لمجمع الإسماعيلية الطبي.