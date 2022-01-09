الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أممية: إدراج اللاجئين فى الأنظمة الوطنية القائمة أولوية عالمية

اللاجئون
اللاجئون

قالت مسئولة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، التابع لمفوضية شئون اللاجئين في رواندا "نيانا بوس"، إن إدراج اللاجئين وإدماجهم في الأنظمة الوطنية القائمة يمثل أولوية عالمية، إذ يمثل ذلك الإدراج تحولًا في نمط تفكير الناس للانتقال من المساعدة الإنسانية إلى الاستثمار في الأفراد والقدرات وبناء المهارات.
واشارت إلى أن حكومة رواندا قدمت تسعة تعهدات تغطي سبل العيش والتعليم والصحة والطاقة والبيئة والحماية.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن رواندا تستضيف أكثر من 100 ألف لاجئ، موضحة أنه بعد مرور عامين على انعقاد المنتدى العالمي للاجئين في عام 2019، أظهرت رواندا للعالم كيف يمكن للسياسات الشاملة في التعليم وسبل العيش أن تسهم في إطلاق العنان لإمكانات اللاجئين ومن يستضيفونهم.
وطالبت المسئولة الأممية الحكومة الرواندية ببذل المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لافتة إلى أنه من خلال دعم أكبر يمكن تحقيق أهداف الميثاق العالمي للاجئين.

نيويورك إدراج اللاجئين الامم المتحدة اللاجئين

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