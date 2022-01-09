حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأحد 9 يناير 2022

قدم موقع “times of india” حظك اليوم لتوقعات الأبراج ليوم الأحد 9 يناير 2022، وكانت كالتالي:-

برج الحمل

في بداية الأسبوع، قد تشعر بالوحدة، وقد تشعر بعدم الأمان، قد ينتهي بك الأمر في حالة من الارتباك، لا تكون مستعدًا لتحمل أي مسؤوليات، مما سيخلق بيئة غير صحية في المنزل والعمل ، ويؤثر على احترامك لذاتك وترابطك مع الأشخاص من حولك، وتضطر إلى دفع ثمن عملك الشاق في الأشياء الخاطئة، والتي يمكن أن تؤثر على حياتك المالية وتخلق طاقة سلبية لك.

برج الثور

الأمور تسير على ما يرام، قد يتم فتح مصادر جديدة للدخل، يمكن أن تمنحك الأموال التي تستثمرها في الماضي عائدًا جيدًا، مما قد يؤدي إلى زيادة رصيدك المصرفي، يمكنك الانضمام إلى منظمة اجتماعية أو حدث يمكن أن يوسع شبكتك، قد يشجع المواطنون في العمل على الترقية أو المكافآت، قد يتم إضافة بعض العملاء الجدد إلى الأعمال الحالية.

برج الجوزاء

تكون مشغولاً في العمل، وقد يبدو أنك تقوم بأشياء جديدة في العمل لتنمو وتنجح في المستقبل بالعمل، يمكن للزملاء مساعدتك على إنجاحها، مما يمنحك خطوة جيدة في عملك، يمكن أن يمنحك استثمارك ربحًا، مما قد يؤدي إلى تحسين مدخراتك، قد تحصل على عائد معقول على استثمارك.

برج السرطان

ستختفي الأشياء السلبية الأسبوع الماضي الآن، سيتم علاج المشاكل الصحية الأخيرة الآن، يمكن أن تبدأ المشاريع، التي تم إيقافها بدون سبب، تلقائيًا، سيكون استنتاجك معك حول فوائد العمل، قد تحصل على بعض المكافآت لعملك الشاق ستتوقع رحلة روحية ومتعلقة بالعمل.

برج الأسد

قد لا تكون على ما يرام بداخلك، وقد تشعر بالوحدة، وتعاني من مشاكل صحية، يوصى بعدم الاستثمار في الأصول الخطرة مكاسبك يمكن أن تتحول إلى خسائر، لن تحل المشاكل المتعلقة بالممتلكات، سوف تتجنب التوتر في النزاعات، وإلا فإنه سيحبطك بشدة، إرادتك القوية وبركات الشيوخ يمكن أن تحميك من هذه الحالة الصعبة.

برج العذراء

سيكون هذا مفيدًا لك، وستكون الكواكب الإيجابية مليئة بالأمل ويمكن أن تجعلك سعيدًا، يمكنك أن تكون قويًا ويمكن أن تركز على مشاريعك، من المرجح أن تصبح علاقتك بزوجك أقوى، قد تستمتع ببعض اللحظات الجيدة مع شريك حياتك، والتي يمكن أن تعزز الانسجام في الحياة المنزلية، سيتم حل الخلافات مع شركاء العمل، ومشاكل في المعدة.

برج الميزان

يمكن أن يمنحك كبار السن مشروعًا جديدًا بناءً على الترقيات، يمكنك توقع مزايا مالية معينة، يمكنك إنشاء توازن بين دخلك ومصروفاتك، مما قد يزيد من رصيدك المصرفي، يمكنك الحصول على أموالك من الدائنين، قد تكون قادرًا على التحكم في خصومك وأعدائك المختبئين.

برج العقرب

قد تنعم بمجموعة من الكواكب الإيجابية، والتي يمكن أن تمنحك راحة البال والصبر الجيد، قد يكون لديك المزيد من الحكمة عن المعرفة، يمكنك أيضًا اتخاذ قرار بشأن التعليم العالي لتحسين حياتك المهنية، يمكنك أيضًا توقع فوائد كبيرة من استثمارك السابق.

برج القوس

لا تكون راضيًا عن هذه الشروط، قد تفقد صبرك، مما قد يؤثر على طريقتك في التحدث، يقترح أن تتحكم في كلامك بقسوة وإلا فقد تواجه بعض المشاكل في الحياة المهنية وفي الحياة المنزلية، قد تكون لديك مشاكل في احترام الذات يمكن أن تجعلك غاضبًا، وقد تواجه الإجهاد، قد تقرر تغيير منزلك أو المغادرة، يُنصح بالتحلي بالصبر، يوصى بالعناية بصحة الوالد أيضًا، يمكن أن تؤدي مشاكل الملكية إلى دعوى قضائية، لذا يمكنك مسح المستندات ضوئيًا بعناية قبل التوقيع، يُنصح بممارسة التأمل ويمكنك ترديد المانترا أو الصلوات، والتي يمكن أن تظهر لك الطريقة الصحيحة.

برج الجدي

في بداية الأسبوع، قد تنعم بكوكب إيجابي، مما يجعلك سعيدًا، من المحتمل أن تحقق نتائج جيدة من عملك الشاق، قد تكون قادرًا على حل النزاعات مع إخوتك وأصدقائك، يمكنك الذهاب في رحلة عمل أو رحلة عمل قصيرة المدى، والتي يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل القريب، قد تركز على أهدافك.

برج الدلو

في بداية الأسبوع، قد تكون مشغولاً بتعليم الأطفال أو الأنشطة المتعلقة بالأطفال، وقد تتضايق من أدائهم، قد تتوقع مشاركة بعض التكاليف المذهلة في أشياء غير صحية، مما قد يؤثر على مدخراتك.

ومع ذلك، بمساعدة نعمة من الكوكب الإيجابي قد تكون قادرًا على التحكم في كل شيء، يمكنك تطوير بعض الصبر والاستمتاع أيضًا بالسلام الداخلي، مما قد يزيد من احترامك لذاتك ومزاجك، يمكنك حل بعض المشاكل بمساعدة طريقتك في التحدث، يجب توخي الحذر في عادات الأكل، يجب أن تسبب مشاكل الحلق، يمكن أن تحصل طيور الحب على بعض الدعم من أصدقائها وعلاقاتها بشأن الزواج، يمكن للطلاب توقع نتائج إيجابية.

برج الحوت

تنعم بكوكب إيجابي يمنحك القوة والصحة الجيدة، قد ترى بعض الاستقرار في الحياة الروتينية، يمكنك الاستمتاع بكل وقت في العمل والمنزل، قد تتوقع شراكة عمل صحية، يمكن أن ترشدك طاقتك الدينية في اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالنمو الوظيفي، فيما يتعلق بالأعمال العائلية، قد ترى بعض النمو المثير، يمكنك توقع تغييرات كبيرة في وظيفتك الحالية، فقد يجد الباحثون عن عمل وظيفة جديدة، يمكنك أن تقرر استثمار بعض المال في أعمال عائلتك.