الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: منتدى شباب العالم ينقل صورة مصر الحضارية عبر سفراء 196 دولة

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبوهميلة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة شرم الشيخ، ينقل صورة مصر الحضارية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، إضافة إلى دوره في تربية جيل من الشباب ليصبح رائدا وقائدا قادر على حل الأزمات والمشاكل ومواجهة الصعاب.

وأكد أبو هميلة، أن وجود آلاف الشباب من 196 دولة حول العالم لحضور منتدى شباب العالم فهم يمثلون سفراء لبلادهم ينقلون ما يحدث بمصر من تقدم وتطور واحترام وإعلاء لحقوق الإنسان واحترام مصر للشباب وقدراتهم واشراكهم في حل المشكلات والأخذ برأيهم وثقل مهاراتهم واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لصنع قادة المستقبل، موضحا أن المنتدى يعزز ثقافة الحوار بين شباب العالم حول القضايا الهامة ذات التأثير العالمي.

وأوضح أبو هميلة، أن المنتدى يؤكد حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر والذي يبعث رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة مستقرة وفي تقدم دائم خاصة أن المنتدى جاء في ظروف استثنائية يمر بها العالم وهي جائحة كورونا والتغيرات المناخية، وأن هذا يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين بالعالم باستقرار المناخ الاستثماري المصري، وهذا يؤثر على مصر بالإيجاب على الناحية السياسية والاقتصادية.

وتابع أبو هميلة، أن منتدى شباب العالم في مصر يعد حدثًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم خاصة بعدما اعتمدته الأمم المتحدة باعتباره منصة دولية، فهو يمثل جسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب ينقل لصناع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب، هذا بالإضافة إلى إشراك الشباب في حل المشاكل والأزمات لتربية أجيال هم قادة المستقبل، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يصر على دعم الشباب والقرب منهم باعتبار أن الشباب هم القوة الناعمة وعماد الدولة المصرية فهم قاطرة الأمم وتقدمها .

اللواء محمد صلاح أبوهميلة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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