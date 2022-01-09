وفاة المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

تفاصيل وفاة المستشارة تهاني الجبالي

وأصيبت المستشارة تهاني الجبالي بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتم نقلها إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، واشتد عليها المرض وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة؛ إلا أنها رحلت عن عالمنا بعد صراع مع الفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني الجبالي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر .