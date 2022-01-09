ضبط مصنعين للمواد الغذائية بدون ترخيص فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، وذلك لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وشنت تموين البحير، برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع ألبان يقوم بغش الزبدة من السمنة الصناعي رخيص الثمن، وتم التحفظ على ١٦٢ عبوة زنة ١ كجم، وعدد من عبوات وكراتين فارغة، وتم ضبط مصنع ألبان يقوم بإنتاج وغش الزبدة وضبط ١٠٠ كجم من المواد الخام والمنتجات النهائية.

كما قامت الحملة بضبط طلمبة وقود غير مرخصة، وتم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع والكسب الغير مشروع.

وتم ضبط عدد ٩ مخابز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن من ٩-١٩ جرام ، و ضبط عدد ٥ مخابز بلدي لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانوني، وضبط عدد ٣ مخبز للتصرف بكمية دقيق وقدرها ٣٨ شيكار زنة ٥٠ كجم.

كما تم ضبط محضر عدد ١٢٧١ عبوات أعشاب طبي وأقراص مستحضرات غير مسجلة ومجهولة المصدر، وضبط محضر ١٨ عبوه تمر هندي وزبد وكولا منتهيه الصلاحية، وضبط محضر كميات من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر.

كما تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.