سوسن بدر تفاضل بين أكثر من عمل لرمضان وتنتظر طرح «فى القلب»

أكدت النجمة سوسن بدر، أنها تفاضل حاليا بين عدد من الأعمال الدرامية، كما أنها ستحسم خلال الأيام المقبلة أمر مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2022، وذلك بعد انتهائها من قراءة جميع النصوص الخاصة بها ودورها فيها.

وأشارت «بدر» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنها تواصل حاليا تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، بقيادة المؤلف والمخرج هاني كمال؛ ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم تمهيدا لعرض المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة على شبكة قنوات DMC؛ مؤكدة أن الجزء الجديد يحمل الكثير من المفاجآت ويشهد العديد من التطورات ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية الموجودة على أرض الواقع وكيفية حلها.

وعلى الصعيد السينمائي، أكدت «بدر» أنها انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهد فيلم جديد، يحمل اسم "فى القلب"، ويحكي عن جراحة نقل القلب من شخص لآخر، ويناقش احتمال انتقال مشاعر بين صاحب العضو وبين المنقول إليه؛ مشيرة أنها تنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفيلم «في القلب» تدور أحداثه في اطار اجتماعى رومانسى، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وهو سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسى، ومن إخراج عادل مرقس.

وكانت النجمة سوسن بدر، شاركت فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «بين السما والأرض» بطولة النجم هاني سلامة، عن قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، والذي قدم في فيلم سينمائي من روائع السينما المصرية وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

وشارك في مسلسل «بين السما والأرض» مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة التونسية درة والفنان أحمد بدير والفنان محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة نورهان والفنان مصطفى درويش وكتب السيناريو والحوار المؤلف والفنان الشاب إسلام حافظ وأخرج المسلسل محمد جمال العدل، من إنتاج شركة سينرجي وعرض المسلسل عبر 15 حلقة.