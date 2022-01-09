سيارة ملاكى تقتحم سوبر ماركت بالمحلة وتحطم محتوياته

شهد شارع شكري القوتلي التابع لقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثة غريبة من نوعها حيث اقتحمت سيارة ملاكي سوبر ماركت أمام مدرسة التجارة بنين ما أدى إلى تحطيم محتويات المحل.



تلقى مأمور قسم أول المحلة الكبرى التابع لمديرية أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد اقتحام سيارة ملاكي لسوبر ماركت بمنطقة شكري القواتلي ما أدى إلى تحطيم محتويات المحل وهروب العاملين.



وفى سياق متصل قررت النيابة العامة بطنطا سرعة إجراء التحريات التفصيلية حول ظروف ملابسات وفاة مسن بعد اعتداء بناته عليه بسبب زواجه بعد وفاة والدتهما واتهامه بالزنا وإصابته بأزمة قلبية لفظ أنفاسه الأخيرة بسببها، للوقوف على حقيقتها وخاصة بعد محاولة الأطباء انعاش القلب عدة مرات لكن دون جدوى.

كما طلبت النيابة العامة بطنطا سرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان مابه من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمه إن وجدت والوقوف على سبب الوفاة، وعما إذا كان الانفعال الشديد يؤدي إلى ما آلت إليه حالة المتوفي والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "أحمد.ع.ض" 61 عاما، جثة هامدة عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله المستشفى، وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 171 إداري لسنة 2021 قسم ثان طنطا التابع لمديريه أمن الغربية وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة.