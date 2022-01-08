أهالى برج البرلس ينتظرون وصول جثمانى الشقيقين الغارقين (فيديو)

خرج العشرات من أهالي برج البرلس بكفر الشيخ للشوارع وتحديدًا أمام مسجد أبوالعزائم بوسط المدينة؛ انتظارًا لوصول جثماني الشقيقين إبراهيم أحمد الجمال، الشقيق الأكبر ومحمد أحمد الجمال، الشقيق الأصغر، إذ مكثا غارقين في مياه البحر الأبيض المتوسط 13 يومًا، فيما لا يزال هناك 4 صيادين آخرين مفقودين وجارٍ البحث عنهم.

ويعد الشقيقان هما أول ضحايا يظهران لغريق مركب سيدنا الحسين بمياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد بعد إقلاعها من ميناء البرلس، الإثنين قبل الماضي وكان على متنها 9 صيادين تمت نجاة 3 منهم بعد مُكوثهم في المياه لما يقرب من 21 ساعة وبقي 6 في عداد المفقودين جميعهم من أسرة واحد لمدة 13 يومًا حتى تم العثور على اثنين منهم أمواتًا في مياه البحر وما زال الـ 4 الباقون في عداد المفقودين.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم العثور على 2 من جثامين ضحايا الصيادين بدمياط بعد تعرض مركب سيدنا الحسين للغرق فى البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات البحرية والغواصين من البرلس والمحافظات المجاورة، وخروج طائرة استكشافية من القوات البحرية أمس، للوقوف على مستجدات الأمر، والتواصل مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

أضاف المحافظ أنه أجرى اتصالات هاتفية مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمخابرات الحربية والقوات البحرية، ويونس عبدالرازق، ومحمد زكى، وأعضاء مجلس النواب، والجهات المعنية، للتنسيق حول آخر تطورات حادث غرق المركب وجهود عمليات الإنقاذ فى حدود المحافظتين، وما زالت عمليات البحث مستمرة حتى يتم العثور على باقى المفقودين على الرغم من سوء الأحوال الجوية، داعيًا الله التوفيق فى العثور عليهم.

فيما طالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة صرف إعانات مالية لضحايا مركب سيدنا الحسين، الذي يعمل بالمياه البحرية بكفرالشيخ ترخيص برج البرلس، والذي غرق في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل محافظتي بورسعيد ودمياط مطلع الأسبوع الماضي، وكان على متنه 9 صيادين تم إنقاذ 3 منهم وبقي 6 في عداد المفقودين، حتى الآن، وما زال البحث جاريًا عنهم.

قال الاتحاد، في خطاب أرسله إلى الوزيرة، حصل «الدستور» على صورة ضوئية منه، الآتي: "إنه نظرا للحادث الأليم الذي تعرضت له مركب الصيد الآلية المسماة "سيدنا الحسين" التي تعمل في المياه البحرية بكفرالشيخ ترخيص برج البرلس، لذا فإننا نأمل من سيادتكم التكرم بإصدار تعليمات لصرف إعانة لأهالي ضحايا هذا الحادث الأليم".