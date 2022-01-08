السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام.

وأمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "أحمد .م"، و"أدهم .ح"، و"رضا. م" قاموا بالتعدى على شخصين على أحد المقاهى، وأقروا بتعديهم على المجنى عليهم بأسلحة بيضاء "مطواة".

كما كشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهي، وتعدى المتهمين على المجنى عليهم بالسلاح الأبيض.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخصين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة السلام متهمين مشاجرة

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