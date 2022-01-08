«صناع الخير» تشارك بورشة عمل «حياة كريمة» بمنتدى شباب العالم

شارك فريق عمل موسع من مجلس أمناء والمجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير بقيادة مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء، في الورشة التى تم تنظيمها اليوم حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تأتي مشاركة مؤسسة صناع الخير في إطار دعم المجهودات التنموية الوطنية، الذى أصبحت نموذج تشيد به كافة المؤسسات الدولية، حيث تم دعوة مؤسسة صناع الخير لحضور فعاليات الورشة الخاصة عن حياة كريمة و التجربة المصرية لتنمية الإنسان، لاستعراض أفكارها ورؤيتها وتبادل الخبرات التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية من أجل الوصول إلى نموذج تنموي يلبي احتياجات الواقع الوطني.

وأكد مصطفى زمزم، أن فريق قيادات صناع الخير شارك فى ورشة العمل التحضيرية التي يتم تنظيمها حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويتم خلالها استعراض جوانب إبداع المبادرة بما مكنها من ان تكون بحق المبادرة الأكبر والأعظم أثرا في حياة المصريين فى التاريخ المصري، وبما جعلها محل إشادة من كبريات المنظمات العالمية واستعراض دور شباب العالم ف التجارب التنموية الدولية واقتراح نموذج تنموى مبدئ يمكن نسخه فى الدول التي نواجه تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية مشابهة.

وأشار زمزم إلى أن مشاركة فريق من أعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشارى لصناع الخير فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي في إطار إستراتيجية عمل تتبنها المؤسسة وتستهدف الاستفادة من الأحداث العالمية الضخمة التى تعقد على أرض مصر بالاطلاع على التجارب التنموية واستعراض تجربة صناع الخير فى مختلف أنشطتها التنموية كواحدة من المؤسسات الأهلية الشابة التى تم إطلاقها بواسطة مجموعة من الشباب المحترف للعمل الأهلي لخلق نموذج للعمل الأهلي المصري الذى يستفيد من حماس الشباب ويرتكز على خبرات أهلية تنفيذية رائدة.

يذكر أن قيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية شاركوا بفاعلية في النسخ الثلاث من منتدى شباب العالم خلال اعوام 2017 و2018 و2019، كما شارك رئيس مجلس الأمناء فى عدد من المؤتمرات القومية الكبرى وجميع مؤتمرات الشباب، منها مؤتمر حكاية وطن الذي استعرض فيه مصطفى زمزم مبادرة "عنيك في عننيا" للحد من مسببات العمى، والتي لاقت استحسان كبير من الرئيس حينها، حيث وجه بتحويلها إلى مشروع قومي وخصص مليار جنيه ليتم إطلاق مبادرة "نور حياة" للكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات لغير القادرين فى أنحاء الجمهورية فى مجال العيون، كما تستعرض رئيس مجلس الأمناء خلال فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان تجربة مؤسسة صناع الخير لمحاربة فيروس سي من خلال استعراض مبادرة “اطمن على نفسك”.