السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: التطعيم إجبارى لمن تجاوزوا 50 عامًا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

دخل حيز التنفيذ في إيطاليا، اليوم السبت، قانون يتعين بموجبه على الإيطاليين الذين تجاوزوا الخمسين عاما تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وتم إعطاء من لم يتلقوا التطعيم مهلة حتى نهاية الشهر الجاري.

واعتبارا من الأول من فبراير المقبل، سوف يتم فرض غرامة بقيمة 100 يورو (113 ولارا) على أي شخص لم يتلق التطعيم، أو الجرعة الثانية، أو الثالثة (المعززة)، رغم إتاحة الفرصة أمامه للتطعيم.

ويسري هذا الإجراء حتى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، ويطبق على جميع المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما، بمن في ذلك الأجانب.

وبداية من الخامس عشر من فبراير، سوف يتعين على الأشخاص من هذه الفئة العمرية تقديم ما يثبت تلقيهم التطعيم، أو التعافي من مرض كوفيد- 19، في مكان العمل، وإرغامهم على العمل عن بُعد إذا لم يكن بوسعهم إثبات ذلك.

يذكر أنه كشف التقرير الأسبوعي، أمس، لغرفة التحكم الخاصة بحالة طوارئ وباء (كوفيد- 19)، والصادر عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا، عن تضاعف حالات الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" إلى 1669 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وذكر التقرير، الذي نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أمس، أن "معدل الإصابات الأسبوعي بـ(كوفيد-19) في إيطاليا يستمر بالزيادة بشكل سريع، حيث وصل إلى 1669 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع من 31 ديسمبر 2021 إلى 6 يناير 2022، وتجاوز الضعف مقارنة بالأسبوع السابق 24- 30 ديسمبر، حيث سجلت 783 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة".

وأوضح التقرير أنه "في الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2021، كان متوسط مؤشر انتشار العدوى المحسوب وفقًا لحالات الإصابة على المستوى الوطني، يساوي 1.43 (النطاق يمتد بين 1.23- 2)، وهي زيادة حادة مقارنة بالأسبوع السابق وأعلى بكثير من السقف الوبائي".

التعافي إيطاليا الإيطاليين التطعيم فيروس كورونا كوفيد19

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