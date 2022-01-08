السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة شاب عُثِر عليها فى محطة معالجة ببورسعيد

جثة
جثة

قررت النيابة العامة ببورسعيد، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب عُثِر عليه في محطة معالجة مياه، بمنطقة بحر البقر، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتوفي.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الجنوب بالعثور على جثة شاب يُدعى "إبراهيم محمد إبراهيم عوض الله" ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وجارِ نقل الجثة إلى مشرحة أحد مستشفيات بورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

تشريح بورسعيد محطة معالجة شاب جثة

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