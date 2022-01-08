في ذكرى ميلاد جميلة السينما .. 7 تصريحات نارية لمريم فخر الدين

يحل علينا اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، والتي تعتبر من أبرز فنانات الجيل الذهبي للسينما المصرية، وكانت تتميز بتصريحاتها الجريئة والقوية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرز تصريحات مريم فخر الدين، التي أثارت الكثير من الجدل.

صباح عايزة تاخد زمنها وزمن غيرها

وصفتها مريم فخرالدين بأنها عجوز متصابية، وأشهر ما قالته عن صباح: «هي عايزة تاخد زمنها وزمن غيرها».

عادل إمام يبقي اسمه الهلفوت؟

كانت لها تصريحات نارية تجاه الفنان عادل إمام بعد أن أطلق عليه الجمهور اسم الزعيم، وقالت: «هو عشان عمل مسرحية اسمها الزعيم يبقى زعيم؟.. طب ما هو عمل فيلم اسمه الهلفوت يبقى هلفوت؟!».

يوسف شاهين أسوأ مخرج في العالم

وصفت المخرج العالمي يوسف شاهين، بأنه أسوأ مخرج في العالم، حيث وصفته بأنه «عبيط وفاكر نفسه عبقري.. اشتغلت معاه فيلم شيطان الصحراء كان من أسوأ أفلامي عمري ما اعترفت بيه إنه مخرج من الأساس».

فاتن حمامة سيدة مين بالظبط

ورأت مريم فخر الدين، أنه لا يليق إطلاق لقب «سيدة الشاشة» على الفنانة فاتن حمامة، وتساءلت: «سيدة مين بالظبط؟»، معتبرة أن شادية وسعاد حسني أفضل منها، لافتة إلى أنه في كل أفلامها تقوم بدور الضحية والبنت الفقيرة، ووضعتها في مقارنة معها في فيلم رد قلبي، وقالت: «طب بالله عليكوا هي تقدر تعمل دور الأميرة إنجي في فيلم «رد قلبي» ولا تعمل دوري في فيلم الأيدي الناعمة».

عبد الحليم حافظ ريحة فمه مش حلوة

كان لها تصريح ناري ضد الفنان عبدالحليم حافظ، حيث قالت: «رائحة فمه مش حلوة»، بسبب الدواء الذي كان يتناوله، وظهر ذلك في فيلم "حكاية حب"، حيث كان بينهما قبلات فلاحظت هذا الأمر.

رشدي أباظة حاول كسر باب شقتي ليتزوجني

وعن رشدي أباظة، قالت إنه كان يطاردها ليتزوج منها ولكنها كانت ترفض، حتى أنه حاول كسر باب شقتها ليطلبها للزواج، وضرب الباب بمسدسه، ما دفعها للهرب من سلم الخدم.

سعاد حسني عايزة شهرة وخلاص

وعن زواج سعاد حسني وعبدالحليم في هذا الوقت، قالت: «سعاد حسني بتحب الشهرة وكانت عايزة تتشهر خلاص، أما عبدالحليم كان بيعطف عليها ومكنش ينفع يتجوز من الأساس والكل عارف كدة».