السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ضرب وخيانة».. 4 رجال في حياة مريم فخر الدين

مريم فخرالدين
مريم فخرالدين

سنوات طويلة من الفن، والإبداع، في حياة الجميلة الرقيقة، مريم فخر الدين، والتي تحل علينا اليوم، ذكرى ميلادها، فهي من مواليد الثامن من يناير عام 1931، لأب مصري، وأم مجرية، تعرف عليها الأب أثناء سفره إلى الخارج، وتزوجها لينجب منها مريم وأخيها الوحيد الممثل يوسف فخر الدين.

صدفة قادت مريم إلى التمثيل:

ذهب مريم إلى أحد المصورين لالتقاط صور لها، فعرض عليها المصور المشاركة بصورتها في أحد مسابقات المجلات، والتي كانت مشهورة في ذلك الوقت، لتفوز مريم في المسابقة وتتقاضى مبلغ 250 جنيها.

المصور سرعان مع تعاقد مع مريم فخر الدين، هو والمخرج الكبير أحمد بدرخان، من أجل المشاركة في أول عمل سينمائي لها ليلة غرام.

الصدفة الجميلة، والحياة الفنية الحافلة بالنجاحات، لم تسعد مريم في المطلق، فعلي الصعيد الشخصي كان لمريم فخر الدين عدد من الزيجات غير الناجحة، والتي عانت فيها من الخيانة والضرب والذي لم يمنعها جمالها من النجاة منهم.

 

تزوجت أربع مرات ولكني لم أجد الحب:

في أحد لقاءاتها التلفزيونية، والتي أجرتها في أواخر حياتها تحدث فخر الدين عن زواجها، وأنها تزوجت أربع مرات، لم تشعر خلالهم بالحب، الأولى كانت من المخرج محمود ذو الفقار، والذي أنجبت منه ابنتها إيمان.

تحكي مريم عن هذه الزيجة، أنه كان دائم الضرب والإهانة لها، حتى أنها كانت تدخر أمولًا لا يعرف عنها شيء، حتى تتمكن من ترك المنزل، وهو الأمر الذي قامت به بالفعل بعدما انتقلت إلى شقة في العمارة ذاتها، وقامت بتوزيع كل محتويات شقة ذوالفقار على العاملين، الأمر الذي دفعه إلى تطليقها.

الزيجة الثانية كانت من طبيب، تعرفت عليه أثناء إجراء بعض الفحوصات، والبداية معه كانت باستغلالها ماديًا، ثم خيانته لها، واكتشافها للخيانة بنفسها، وهو ما لم تتحمله فطلبت الطلاق، أما الثالثة فكانت من فنان غير مصري، انتهت علاقتها بالطلاق أيضًا، وكذلك كانت نهاية الزيجة الرابعة.

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