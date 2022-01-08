وصلت إلى «الضرب بالشوم».. قصة خلاف أبناء شعبان عبدالرحيم على الميراث

أثارت خلافات أبناء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم حول الميراث، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حدة الخلافات التي وصلت إلى التعدي بالسب والقذف، والشتائم الفادحة، والتطاول علة بعضهم لحد يصل إلى الضرب بالشوم.

ونستعرض في التقرير التالي القصة الكاملة حول خلاف أبناء شعبان عبدالرحيم علي الميراث:-

اتهم عبدالرحيم، نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، شقيقه عصام أنه لايريد إعطاءة الميراث من والده المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم.

وقال عبدالرحيم نجل شعبان عبدالرحيم في أحد المداخلات التلفزيونية: "أنا روحت علشان أخد الميراث بتاعي من عصام، مراته وبناته حدفوني بالأزاز في الشارع، والتعدي عليا بألفاظ خارجة".

ليرد شقية عصام علية قائلا: "هو جالي تحت البيت وفضل يشتم مراتي وعيالي حقهم يردوا عليه، وهو سبب أنو جالي جلطة بسببه في اليوم دا".

وأضاف عصام: "عمرنا مانختلف علي الميراث أنا وأخواتي مش الفلوس ولا ملايين الدنيا هتعوضني عن أخويا".

وروي عصام موقف بينه وبين والده عن الخلاف على ميراث أحد اصدقاءهم ليرد قائلا: "أبويا علمنا أننا نحب بعض والفلوس أخر حاجه نفكر فيها، لو خيروني بين مراتي وعيالي، هختار أخويا، العيال يتعوضوا، لكن الأخ ميتعوضش، عمري مختلف معاه على فلوس ابدا".

كما وضح عصام أن السبب الأساسي في دخولة لوعكة صحية، هو شقيقه، بسبب المشاكل التي يفتعلها، لافتا إلى أن ميراث والده يجب أن يقدر ولا يباع بأقل من حقه، معلقاً: "كافية جايب مليون جنيه وهو ثمنه 5 مليون وعاوزين أبيعه، وأنا مينفعش أضيع تعبه كده على الأرض".





يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، توفي عقب إحياء حفلة بالسعودية وهو جالس علي كرسي، وبعدها دخل المستشفى لم يبق فيها سوى يومين حتي فارق الحياة بعد أزمة صحية عام ٢٠١٩.