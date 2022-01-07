حصاد وزارة النقل اليوم.. بطء القطارات وراء تأخيرات وتداول 418 طن بضائع عامة

شهدت وزارة النقل اليوم، عدة فعاليات في قطاعاتها المختلفة، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرزها:

قالت مصادر في هيئة السكك الحديدية، إن معدل تأخيرات القطارات في خط الصعيد اليوم سيصل إلى 120 دقيقة، حيث زادت معدل التأخيرات عن متوسط التأخيرات المتعارف عليها في مرفق السكة الحديد، بسبب تأثر الإشارات بسوء الأحوال الجوية.

السكة الحديد: تأخيرات القطارات بخط القاهرة – السد العالي وصل لـ 120 دقيقة

وأضافت المصادر أن معدل تأخيرات خط القاهرة – السد العالي وصل لما يقرب من 120 دقيقة، كما وصل تأخيرات خط أسيوط – أسوان إلى ما يقرب من 80 دقيقة، ووصل تأخيرات خط الوجه البحري لـ90 دقيقة، حيث بلغ تأخيرات خط القاهرة – دمياط إلي ما يقرب من 80 دقيقة.

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ “90 دقيقة" بالوجه القبلي اليوم

وتابعت المصادر أن تأخيرات خط القاهرة – المنصورة وصلت إلى ما يقرب من 70 دقيقة، كما وصلت تأخيرات خط القاهرة – بورسعيد لـ 7 دقيقة، وترجع نتائج التأخيرات في خطوط الوجه الرحي والوجه القبلي، إلى تأثر خطوط السكة الحديد بالطقس السيء خلال الأيام الماضية، حيث تراكمت مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية.

https://www.dostor.org/3677347

تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة و90 سيارة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة و90 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 371 طن بضائع عامة و202 شاحنة و8 ملاكي.

موانئ البحر الأحمر: حركة الواردات 47 طن بضائع عامة و275 شاحنة و82 ملاكي.

https://www.dostor.org/3677364

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق إن هناك تفتيشا على كافة القطارات بالخط الأول للمترو "المرج- حلوان"، والخط الثاني للمترو «المنيب- شبرا الخيمة»، ضمن إجراءات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

المترو: التفتيش على الباعة الجائلين داخل المحطات والقطارات لعدم التسبب في إزعاج المواطنين داخل المترو

https://www.dostor.org/3677380

قالت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديدية إنه لا توجد أعطال في خطوط الوجه القبلي، وإن الحركة تسير بصورة طبيعية في جميع الخطوط، ولكن هناك قطارات تسير ببطء بسبب وجود مشاكل فنية في الإشارات، لذا تسير القطارات ببطء منعاً لوقوع أي مشكلات فنية داخل القطار أو التسبب في وقوع حادثة.

وأوضحت مصادر لـ«الدستور» أنه لا يوجد أي عطل لقطار على الخط كما يشاع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التابعة لمرفق السكة الحديد، وأن تأخير سير القطارات يأتي من حرص الهيئة على سير القطارات بشكل آمن بدلا من السير بالسرعة العادية المتعارف عليها ووقوع حوادث بسبب مشاكل داخل الإشارات، إلى جانب ذلك فإن السكة يوجد بها مشاكل نتيجة تراكم مياه الأمطار التي يتم تنظيفها حاليا بخطوط الصعيد.



https://www.dostor.org/3677426