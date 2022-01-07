قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات القطارات في خط الصعيد اليوم سوف يصل إلى ما يقرب إلي 120 دقيقة وذلك اليوم الجمعة، حيث زادت معدل التأخيرات عن متوسط التأخيرات المتعارف عليها في مرفق السكة الحديد، وذلك بسبب تأثر الإشارات بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

السكة الحديد: تأخيرات القطارات بـ خط القاهرة – السد العالى وصل إلي ما يقرب من 120 دقيقة

وأضافت المصادر، إن معدل تأخيرات خط القاهرة – السد العالى وصل إلي ما يقرب من 120 دقيقة، كما وصل تأخيرات خط أسيوط – أسوان إلي ما يقرب من 80 دقيقة، ووصل تأخيرات خط الوجه البحري إلي ما يقرب من 90 دقيقة، حيث بلغ تأخيرات خط القاهرة – دمياط إلي ما يقرب من 80 دقيقة.

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ “90 دقيقة" بالوجه القبلي اليوم

وتابعت المصادر، إن تأخيرات خط القاهرة – المنصورة وصلت إلي ما يقرب من 70 دقيقة ، كما وصلت تأخيرات خط القاهرة – بورسعيد إلي ما يقرب من 7- دقيقة، وترجع نتائج التأخيرات في خطوط الوجه الرحي والوجه القبلي ، إلي تأثر خطوط السكة الحديد بالطقس السيئ خلال الأيام الماضية، حيث تراكمت مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية.

السكة الحديد: تحسن في حركة القطارات بشكل كبير عن الأيام الماضية

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تحسن في حركة القطارات بشكل كبير عن الأيام الماضية فكانت قد وصلت تأخيرت القطارات خلال الأيام الماضية في سوء الأحوال الجوية إلى ما يقرب من 3 ساعات، وهو ما تسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.