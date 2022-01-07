الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 418 طن بضائع و459 شاحنة و90 سيارة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة و90 سيارة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة و90 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 371 طن بضائع عامة و 202 شاحنة و8 ملاكي.

موانيء البحر الأحمر: حركة الواردات 47 طن بضائع عامة و 275 شاحنة و 82 ملاكي.

وبحسب ما جاء في بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 47 طن بضائع عامة و275 شاحنة و82 ملاكي، ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 35 شاحنة و53 ملاكي.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 35 شاحنة و53 ملاكي والسفينة امل  بحمولة 66 شاحنة و11 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 84 شاحنة و17 ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة  بحمولة 102 شاحنة و 6 ملاكي.

ميناء نويبع يستقبل السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 47 طن و2 ملاكي وتصدير 23 شاحنة

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 47 طن و2 ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 371 طن و 1 ملاكي، كما غادر ميناء السويس  NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات.

كانت قد أعلنت موانئ البحر الأحمر عن استقرار حركة الملاحة في كافة موانئ البحر الأحمر، ومنها ميناء “الغردقة، سفاجا، نويبع، السويس، شرم الشيخ”، وهو ما تسبب في استقرار حركة الملاحة.

تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و 459 شاحنة 90 سيارة بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر البحر الاحمر 459 شاحنة و 90 سيارة

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