«السكة الحديد»: مشكلات الإشارات وراء بطء حركة خطوط «القبلى»

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إنه لا توجد أعطال في خطوط الوجه القبلي، وإن الحركة تسير بصورة طبيعية في جميع الخطوط، ولكن هناك قطارات تسير ببطء بسبب وجود مشاكل فنية في الإشارات، لذا تسير القطارات ببطء منعاً لوقوع أي مشكلات فنية داخل القطار أو التسبب في وقوع حادثة.

وأوضحت مصادر، لـ"الدستور"، أنه لا يوجد أي عطل لقطار على الخط كما يشاع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التابعة لمرفق السكة الحديد، وأن تأخير سير القطارات يأتي من حرص الهيئة على سير القطارات بشكل آمن بدلا من السير بالسرعة العادية المتعارف عليها ووقوع حوادث بسبب مشاكل داخل الإشارات، إلى جانب ذلك فإن السكة يوجد بها مشاكل نتيجة تراكم مياه الأمطار التى يتم تنظيفها حاليا بخطوط الصعيد.

وأشارت إلى وجود متابعة لحظية لحركة القطارات في الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، وذلك منعاً لوقوع أي مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها، خاصة مع احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.