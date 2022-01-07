مجلس جامعة سوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة.

وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة على أبدية العلاقة التى تربط قطبي الوطن، مشيرًا إلى أنه ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فمصر أرض التسامح ومهد الحضارات، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين بمصر قد غزلوا نسيج الوطنية على مر العصور، مشددا على قوة التلاحم والترابط بينهما في أصعب ما مرت به مصرنا العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والمحبة والمساواة، لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صاحب رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.