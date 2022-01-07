الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة.

وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة على أبدية العلاقة التى تربط قطبي الوطن، مشيرًا إلى أنه ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فمصر أرض التسامح ومهد الحضارات، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين بمصر قد غزلوا نسيج الوطنية على مر العصور، مشددا على قوة التلاحم والترابط بينهما في أصعب ما مرت به مصرنا العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والمحبة والمساواة، لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صاحب رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

صور ميلاد على عمان عمل صورة عقد القلب الكليات جمهور عبدالفتاح سوهاج الحكيم محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

أسماء المصابين بكورونا فى منتخب مصر قبل السفر للكاميرون

عقوبات صارمة من «الأوقاف» لـ 5 مخالفين لقراراتها فى جمعة اليوم

محمد الباز: نعيش دولة المواطنة الحقيقية بذات الحقوق والواجبات

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

عضو مجلس الحي بفرساي: فرنسا من دول العالم الأكثر تحررا وتدعو الى احترام الآخر

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة