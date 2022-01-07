محمد منير وصلاح عبدالله في عزاء أحمد الحجار (صور)

حرص النجم محمد منير والفنان القدير صلاح عبدالله على حضور عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار المقام الآن داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

كما حضر العزاء كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والفنان طارق لطفي، والمنتج محمد العدل، وعدد من نجوم الفن والغناء.

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.