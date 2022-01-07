الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد منير وصلاح عبدالله في عزاء أحمد الحجار (صور)

محمد منير في عزاء
محمد منير في عزاء احمد الحجار

حرص النجم محمد منير والفنان القدير صلاح عبدالله على حضور عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار المقام الآن داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

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وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

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كما حضر العزاء كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والفنان طارق لطفي، والمنتج محمد العدل، وعدد من نجوم الفن والغناء.

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وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.

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المهندسين الشاذلي 2017 ثقافة غناء صلاح عبدالله علي الحجار وعد مطر كمال نفيسة الشناوي سيدة دفن عزا ألم والغناء ظهور الغناء هالة صدقي مطرب اسر دير يوم مسلسل الفنان مقر عمال محمد منير دكتور لثقافة

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