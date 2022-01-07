الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم إعطائهم شهادات دكتوراة من الخارج

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولي إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة" والاستيلاء منه على مبالغ ( 50 ألف جنيه) بزعم إعطائه شهادة دكتوراه مُعتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية، دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الإجتماعى ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المُشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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