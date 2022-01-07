الخل والكركم.. علاجات منزلية للتخلص من «كلف الحمل»

يعد الكلف أحد أبرز المشاكل الشائعة المزعجة التي تعاني منها النساء أثناء الحمل، ونستعرض فيما يلي مكونات طبيعية في المنزل بإمكانها علاج الكلف.



الكركم

الكركم له صفات واقية للأشعة فوق البنفسجية، هو مضاد للأكسدة و مضاد للإلتهاب، كما وجدت الدراسات أن الكركم يحتوي علي مواد تثبط إنتاج التيروزيناز والميلانين ، وكلاهما يساهم في علاج الكلف، ووجدت دراسة أخرى أن الكركم لديه القدرة على تقليل فرط التصبغ وكذلك خصائص مضادات الأكسدة ، وفقا لموقع clear .

جل الصبار

جل الصبار ليس فقط لحروق الشمس بل قد يساعد في علاج الكلف أيضًا، وأظهرت التجارب أن الصبار له العديد من الخصائص العلاجية.

كما يعتبر الصبار مرطبًا بشكل طبيعي، نظرًا لأن بعض أنواع علاجات الكلف تجفف بشرتك، يمكن أن يساعد الصبار في ترطيب بشرتك.



خل التفاح

يُنظر أحيانًا إلى خل التفاح على أنه علاج شامل، حيث يقسم الكثير من الناس على نتائج الاستخدام اليومي له لصحة الجهاز الهضمي، والصحة المناعية، وعدد لا يحصى من الفوائد الصحية الأخرى، و يعتبر البعض أيضًا أن خل التفاح علاج للكلف، وتكمن الفكرة وراء خل التفاح في التخلص من البقع الداكنة على الجلد في استخدامه كعامل مبيض.

ويوصي الأطباء بتخفيف خل التفاح بالماء بنسبة 1: 1 وتطبيقه على المناطق المصابة بفرط التصبغ على بشرتك، ووضعه لمدة تصل إلي 20 دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل خل التفاح، ويجب تكرار هذا العلاج مرة واحدة يوميًا حتى تحقق النتائج المرجوة.

عصير ليمون

تشبه فكرة استخدام عصير الليمون لعلاج الكلف فكرة خل التفاح، ويوصي خبراء التجميل بفرك البقع الداكنة من الجلد بعصير الليمون وتركها حتى تجف قبل شطفها بالماء.

ويُعتقد أن عصير الليمون يعمل على تفتيح البشرة لأنه عامل مبيض، ويشبه خل التفاح حيث يمكن أن تكون حموضة الليمون قاسية على الجلد وتسبب تهيجًا قد يؤدي إلى تفاقم الكلف.