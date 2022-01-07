الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عضو مجلس الحي بفرساي: فرنسا من دول العالم الأكثر تحررا وتدعو الى احترام الآخر

جيهان جادو
جيهان جادو

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم، حكما بسجن 6 عناصر شرطة لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل 2020.

وقالت جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالقومي للمرأة رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافي، إن هذه هي ثقتنا في القضاء الفرنسي النزيه الذي يعطي كل ذي حق حقه لأن المشتبه فيه المصري إن كان قد خالف القانون أو تم الاشتباه فيه إلا أنه لا يحق أبدا لاي فرد من أفراد الشرطة استغلال السلطة الخاصة بهم في التعدي على أي مواطن وإهانته بكل هذه الإهانات. 

وتابعت في تصريح لـ«الدستور» أن القضاء الفرنسي عندما ثبتت لديه الأدلة والبراهين باستيفاء الدلائل والقرائن على المحكوم عليهم وهم ٦ من رجال الشرطة بأنهم انتهكوا حقه كمواطن واخذوا في التطاول عليه بأقوال وألفاظ تنم عن العنف والتنمر، لذا كان حكم القضاء على المتهمين مريحا لكل مواطن مصري بالخارج، لأن فرنسا هي من دول العالم الأكثر تحررا وتدعو إلى احترام الآخر ولا يجوز أن تصدر هذه الأفعال ممن هم يحمون القانون مثل رجال الشرطة. 

وأكدت أنه مهما كانت التهمة التي وجهت للمواطن المصري فقد يأخذ عقابه عليها، أما جريمة ممارسة العنف وتوجيه الشتائم العنصرية لا يتهاون فيها أبدا القضاء الفرنسي.

وكانت أصدرت محكمة بوبينييه في منطقة باريس حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي كان قد قال "ماعز صغير كهذا، لا يسبح" في إشارة إلى الشاب الذي كان قد أوقفه للتو بعدما ألقى بنفسه في نهر السين.

وحكم على 4 من زملائه بالسجن لمدة 12 شهرا، من بينها 6 مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا.

كما تم إصدار قرار بنص على سجن شرطية 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم منع العنف".

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