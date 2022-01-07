تونس تتواصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات المستوردة من روما

قال وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات المستوردة من إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وأكد الجرندي، على هامش مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه ستتم خلال الأيام القليلة القادمة عملية نقل النفايات إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق، حجزت السلطات التونسية 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، بغرض إرجاعها من حيث أتت، وعاينت 200 حاوية أخرى بميناء سوسة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد وأطاح بمسؤولين تونسيين.

وأعلنت إيطاليا، في وقت سابق، دعمها لمسار الإصلاحات التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي كان يزور تونس ديسمبر الماضي وقام بسلسلة من اللقاءات المؤسسية بدءا بنظيره عثمان الجرندي.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد حينها، أن السياسات التقليدية لإدارة الهجرة غير الشرعية أثبتت محدوديتها، لافتا إلى ضرروة الحاجة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.

وحسب بيان الرئاسة التونسية، أعرب سعيد لدى استقباله دي مايو، عن حرص البلاد على تعزيز فرص التعاون والشراكة الثنائية مع إيطاليا.

وأكد الحاجة إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات المتاجرة بالبشر إلى جانب التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس.

كما أطلع الرئيس التونسي، الوزير الإيطالي على أهم المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها البلاد في عام 2022، مشددا على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.

من جانبه، أكد لويجي دي مايو حينها أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وتأكيد أن إيطاليا تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.

وأكد أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، معربًا عن استعداد بلاده لرفع حصة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.