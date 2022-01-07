الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي الجزيرة الوسطي بالطريق الزراعي" القاهرة – الإسكندرية"، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية الحجناية باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز دمنهور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، أنه أثناء سيارة ملاكي قيادة" محمد.م.ا"، 25 عامًا، ضابط شرطة بمديرية أمن الأسكندرية، ومقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وأثناء توجه لعمله اختلت عجلة القيادة من يد واصطدمت الجزيرة الوسطي بالطريق الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من:" محمد.م.ا، 25 عاما، سنت.أ.أ، 20 عاما، هويدا.م.م، 55 عاما، ريهام.أ.أ، 34 عاما، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

على الطريق الزراعي ضابط شرطة مستشفى الشرطة مساعد وزير الداخلية شرطة النجدة أمن الأسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«كيروش» يعلق على إصابة الحضرى وأبوجبل بفيروس كورونا

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

أهم 10 معلومات عن البترول واستخداماته.. كائنات حية تحللت

وفاة والد الفنان هشام عباس

رئيس «جهاز العبور»: انتهاء الغلق الآمن لمقلب قمامة السلام خلال 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون