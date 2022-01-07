إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي الجزيرة الوسطي بالطريق الزراعي" القاهرة – الإسكندرية"، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية الحجناية باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز دمنهور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، أنه أثناء سيارة ملاكي قيادة" محمد.م.ا"، 25 عامًا، ضابط شرطة بمديرية أمن الأسكندرية، ومقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وأثناء توجه لعمله اختلت عجلة القيادة من يد واصطدمت الجزيرة الوسطي بالطريق الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من:" محمد.م.ا، 25 عاما، سنت.أ.أ، 20 عاما، هويدا.م.م، 55 عاما، ريهام.أ.أ، 34 عاما، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.